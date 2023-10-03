バウアーが女性と和解 米国での性的暴行疑惑で―プロ野球ＤｅＮＡ
2023年10月03日10時34分
【ロサンゼルス時事】プロ野球ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が、米大リーグ時代に性的暴行などの疑いで訴えられていた問題で、相手の女性との和解が成立した。複数の米メディアが２日、報じた。
バウアーは２０２１年にドジャースと３年契約を結んだが、同年に女性への暴行疑惑で制限リスト入り。大リーグ機構から出場停止処分を科されてドジャースから自由契約となり、今年３月にＤｅＮＡ入りした。
バウアーが女性と和解 米国での性的暴行疑惑で―プロ野球ＤｅＮ…
2023年10月03日10時34分
【ロサンゼルス時事】プロ野球ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が、米大リーグ時代に性的暴行などの疑いで訴えられていた問題で、相手の女性との和解が成立した。複数の米メディアが２日、報じた。
バウアーは２０２１年にドジャースと３年契約を結んだが、同年に女性への暴行疑惑で制限リスト入り。大リーグ機構から出場停止処分を科されてドジャースから自由契約となり、今年３月にＤｅＮＡ入りした。
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