女子ゴルフの最新世界ランキングが２日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１７位だった。古江彩佳は２２位、山下美夢有は２３位、笹生優花は２４位で、それぞれ一つ下げた。

１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）