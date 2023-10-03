【日経】

◆企業年金、運用成績公開へ 政府検討 実績向上促し賃金上げ(1)

◆市販薬２・３類統合 ビタミン剤販売 説明「努力義務」に(1)

◆東電、漁業など賠償手続き開始 処理水風評被害 １００億円規模に(2)

◆インボイス始動に商機 フィンテック勢、ソフト提案 中小企業は不安な船出(5)

◆アクリル板、再利用促す 環境省 コロナ用、設備導入支援(5)

◆不動産劣後ローン参入 三菱ＵＦＪ銀 三菱商事系とファンド(8)

【日刊工業】

◆自動車、コロナ前回復 ９月日銀短観 大企業ＤＩ １０ポイント改善(1)

◆中性子出ないレーザー核融合 “脱炭素の切り札” 米ＢＬＦ・阪大が共同研究部門(1)

◆ベトナム衛星に参画 湯本電機、部品・設備で協力(1)

【鉄鋼新聞】

◆物材機構 鉄・アルミの耐久性評価 極低温下の試験施設整備 液化水素の安全輸送・貯蔵など 材料開発に寄与(1)

◆ＯＥＣＤ鉄鋼委 鉄スクラップの需給など調査 鉄鋼業の脱炭素化で重要度増す(1)

◆日鉄建材の「アーチ形コルゲート」 岐阜の自立型ハウスに採用(1)

【日刊自動車】

◆ＥＶ、「関心ある」８割超 販社の取り組みも普及の鍵 充電インフラ不足を懸念〔ディーラーアンケート２０２３ (1)電気自動車〕(1)

◆２年ぶり前年超え ４～９月新車販売 受注残の解消進む(1)

◆日本の商用車、アジアにも ＣＪＰＴがタイに新法人(1)