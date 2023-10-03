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３日の朝刊（都内最終版）☆２

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３日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年10月03日07時27分

【日経】
◆企業年金、運用成績公開へ　政府検討　実績向上促し賃金上げ(1)
◆市販薬２・３類統合　ビタミン剤販売　説明「努力義務」に(1)
◆東電、漁業など賠償手続き開始　処理水風評被害　１００億円規模に(2)
◆インボイス始動に商機　フィンテック勢、ソフト提案　中小企業は不安な船出(5)
◆アクリル板、再利用促す　環境省　コロナ用、設備導入支援(5)
◆不動産劣後ローン参入　三菱ＵＦＪ銀　三菱商事系とファンド(8)
【日刊工業】
◆自動車、コロナ前回復　９月日銀短観　大企業ＤＩ　１０ポイント改善(1)
◆中性子出ないレーザー核融合　“脱炭素の切り札”　米ＢＬＦ・阪大が共同研究部門(1)
◆ベトナム衛星に参画　湯本電機、部品・設備で協力(1)
【鉄鋼新聞】
◆物材機構　鉄・アルミの耐久性評価　極低温下の試験施設整備　液化水素の安全輸送・貯蔵など　材料開発に寄与(1)
◆ＯＥＣＤ鉄鋼委　鉄スクラップの需給など調査　鉄鋼業の脱炭素化で重要度増す(1)
◆日鉄建材の「アーチ形コルゲート」　岐阜の自立型ハウスに採用(1)
【日刊自動車】
◆ＥＶ、「関心ある」８割超　販社の取り組みも普及の鍵　充電インフラ不足を懸念〔ディーラーアンケート２０２３　(1)電気自動車〕(1)
◆２年ぶり前年超え　４～９月新車販売　受注残の解消進む(1)
◆日本の商用車、アジアにも　ＣＪＰＴがタイに新法人(1)

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