米長期金利、一時４．７％ １６年ぶり高水準
2023年10月03日07時27分
【ニューヨーク時事】週明け２日のニューヨーク金融・債券市場では、米金融引き締め長期化が警戒される中、長期金利の指標である１０年物米国債利回りは前営業日比０．１０ポイント上昇の４．６８％となった。一時は４．７０％を付けた。ロイター通信によると、２００７年以来約１６年ぶりの高水準。
米長期金利、一時４．７％ １６年ぶり高水準
2023年10月03日07時27分
【ニューヨーク時事】週明け２日のニューヨーク金融・債券市場では、米金融引き締め長期化が警戒される中、長期金利の指標である１０年物米国債利回りは前営業日比０．１０ポイント上昇の４．６８％となった。一時は４．７０％を付けた。ロイター通信によると、２００７年以来約１６年ぶりの高水準。
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