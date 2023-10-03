【ニューヨーク時事】週明け２日のニューヨーク金融・債券市場では、米金融引き締め長期化が警戒される中、長期金利の指標である１０年物米国債利回りは前営業日比０．１０ポイント上昇の４．６８％となった。一時は４．７０％を付けた。ロイター通信によると、２００７年以来約１６年ぶりの高水準。