鈴木宗男氏が訪ロか
2023年10月03日06時13分
ロシア外務省は２日、ルデンコ外務次官が日本維新の会の鈴木宗男参院議員と会談したと発表した。鈴木氏がモスクワを訪問したもようだ。
鈴木宗男氏が訪ロか
2023年10月03日06時13分
ロシア外務省は２日、ルデンコ外務次官が日本維新の会の鈴木宗男参院議員と会談したと発表した。鈴木氏がモスクワを訪問したもようだ。
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