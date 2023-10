フランス、クレルモン=フェラン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- プラスチックと繊維製品のライフサイクルを改革する生物学的技術の開発・産業化分野を開拓するカルビオス(ユーロネクスト・グロース・パリ:ALCRB)は、クレルモン=フェランの実証用工場にて、フランスのレスキュール産業大臣の立ち会いのもと、繊維前処理ラインを稼働開始しました。現在は手作業か複数ラインで行われている繊維製品の前処理段階を合理化するために、当社は完全統合型の自動化ラインを開発しました。酵素バイオリサイクル・プロセスにより、使用済み衣類や裁断くずから出る繊維廃棄物を解重合に適した材料に作り変えます。この特許取得済みのラインはすべての前処理段階(破砕、ハードポイントと呼ばれるボタンやファスナーなどの抽出)を統合し、当社にとって高性能でスケーラブルな開発ツールとなります。プラットフォームは今後、繊維製品用バイオリサイクル技術を実証用工場の規模で検証する(2024年まで)のに役立ちます。また当社は、収集・選別業者と協業する上での専門知識を得て、繊維製品を酵素リサイクルに適した状態にするために求められる品質と前処理の段階を特定します。この専門知識は、ブランドの製品エコデザインにおいても貴重なものとなるでしょう。

Roland Lescure, French Minister of Industry (left) accompanied by Emmanuel Ladent, CEO Carbios (far right) and representatives of Carbios partner brands (On, Salomon and Puma), inaugurates the textile preparation line for biorecycling. (Photo: Carbios)