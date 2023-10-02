陸上は２日、計８種目の決勝が行われ、男子１１０メートル障害で高山峻野（ゼンリン）が１３秒４１の同着で金メダルを獲得した。同２００メートルは上山紘輝（住友電工）が２０秒６０で優勝。

女子棒高跳びは諸田実咲（アットホーム）が自身の持つ日本記録を更新する４メートル４８をマークして銀メダル。同走り幅跳びの秦澄美鈴（シバタ工業）は６メートル４８で４位だった。

男子４００メートルリレー予選では、日本（桐生、小池、上山、宇野）が３８秒９９の２組１着で３日の決勝に進んだ。 （時事）