【サンパウロ時事】ブラジル商店経営者連合（ＣＮＤＬ）は９月２８日、７月にブラジルで分割払いを利用した消費者が推定７１１０万人だったとする調査結果を公表した。分割払いの際に最も多く使われたのがクレジットカードだった。

調査では、過去１２カ月間に利用した信用に…