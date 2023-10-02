パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）
2023年10月02日21時14分
ポラン（ロ） ２６
浅 村（楽） ２５
万 波（日） ２５
近 藤（ソ） ２５
柳 田（ソ） ２１
森 （オ） １８
中 村（西） １７
頓 宮（オ） １６
マルテ（日） １５
マキノ（西） １５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）
2023年10月02日21時14分
ポラン（ロ） ２６
浅 村（楽） ２５
万 波（日） ２５
近 藤（ソ） ２５
柳 田（ソ） ２１
森 （オ） １８
中 村（西） １７
頓 宮（オ） １６
マルテ（日） １５
マキノ（西） １５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合
高山、男子１１０障害で同着金 アジア大会・陸上(10/02 23:40)
上山、陸上の金第１号 アジア大会・陸上(10/02 23:15)
アジア大会・談話(10/02 23:14)
諸田、驚きの日本新 アジア大会・陸上(10/02 23:03)
プロ野球・ひとこと(10/02 23:02)
エース山本、揺るぎなし ３年連続投手４冠も決定的―プロ野球・オリックス(10/02 22:58)
勝負強かったソフトバンク ＣＳ争う楽天に快勝―プロ野球(10/02 22:58)
同着で日本勢４１年ぶり金 高山、試行錯誤でも結果―アジア大会・陸上(10/02 22:57)
ソフトボール、日本が６連覇 陸上では上山、高山が金―アジア大会(10/02 22:55)
平野佳が日米通算２５０セーブ プロ野球・オリックス(10/02 22:51)
「今季で決めたかった」 平野佳の一問一答―プロ野球・オリックス(10/02 22:41)
日本、１２位に浮上 ラグビー世界ランキング(10/02 22:19)
万波、本塁打王へ黄信号 プロ野球・日本ハム(10/02 22:16)
４１歳上野、不屈の闘志 五輪復帰へ「尽力したい」―アジア大会・ソフトボール(10/02 22:14)
山村、初安打に１号も プロ野球・西武(10/02 22:14)
田中将、序盤に失点 プロ野球・楽天(10/02 21:47)
日本、タックル練習で汗 ８強争うアルゼンチン戦へ―ラグビーＷ杯(10/02 21:41)
関東以外から１１校 箱根駅伝予選会(10/02 21:34)
地道な歩みで節目到達 平野佳、若手に負けじと―プロ野球・オリックス(10/02 21:33)
ソフトバンク快勝 プロ野球・ソフトバンク―楽天(10/02 21:22)
パ・リーグ個人投手成績 （２日現在）(10/02 21:17)
パ・リーグチーム成績表 （２日現在）(10/02 21:16)
パ・リーグ個人打撃成績 （２日現在）(10/02 21:14)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）(10/02 21:14)
ロッテ３連勝 プロ野球・ロッテ―西武(10/02 21:07)
オリックスの山本が１６勝目 プロ野球・オリックス―日本ハム(10/02 21:06)
プロ野球速報 （２日）(10/02 21:05)
プロ野球速報 （２日）(10/02 21:05)
上野愛「団結して勝てた」 アジア大会・囲碁(10/02 20:57)
Ｊリーグ出場停止選手（２日）(10/02 20:44)