【バンコク時事】タイ放送通信大手トゥルー・コーポレーションは２日、計５種類の社債を発行する計画を発表した。１１月２～６日に募集する予定で、一般投資家向けに販売する。バンコク銀行やカシコン銀行、アユタヤ銀行、サイアム・コマーシャル銀行、ＣＩＭＢタイ銀行などが引…
放送通信トゥルー、５種類の社債発行計画 １１月２～６日募…
【バンコク時事】タイ放送通信大手トゥルー・コーポレーションは２日、計５種類の社債を発行する計画を発表した。１１月２～６日に募集する予定で、一般投資家向けに販売する。バンコク銀行やカシコン銀行、アユタヤ銀行、サイアム・コマーシャル銀行、ＣＩＭＢタイ銀行などが引…
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