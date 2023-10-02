パナソニックコネクト（東京）は２日、ブルーレイディスク（ＢＤ）などの生産を行っていた津山工場（岡山県津山市）を来年３月末をめどに閉鎖すると発表した。ネット上に情報を保存できるクラウドサービスの台頭などで需要が減少。個人向けＢＤ生産を今年２月に終了した。