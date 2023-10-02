２０２５年大阪・関西万博を巡り、大阪市は２日、自前でパビリオン建設を目指すチェコに対し、着工に必要な「仮設建築物許可申請」を認めた。整備の遅れが指摘される中、同申請への許可は初めて。同国は今後、「建築確認申請」を行い、許可されれば着工が可能となる。