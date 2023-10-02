【ジャカルタ＝時事】インドネシアの９月の製造業の購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は、前月比１．６ポイント減の５２．３となった。４カ月ぶりの低下で、新規受注の減少が要因。ただ、好不況の分かれ目となる５０は２５カ月連続で上回った。米Ｓ＆Ｐグローバル（旧ＩＨＳマークイ…