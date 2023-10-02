９月の百貨店売上高、全社増 訪日客消費が好調
2023年10月02日17時53分
三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が２日発表した９月の既存店売上高（速報）は、全社が前年同月比で増収となった。円安が後押しし、訪日客の消費が旺盛。長引く残暑で秋物衣料は伸び悩んだが、日傘やサングラスの売れ行きが良かった。
９月の百貨店売上高、全社増 訪日客消費が好調
2023年10月02日17時53分
三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が２日発表した９月の既存店売上高（速報）は、全社が前年同月比で増収となった。円安が後押しし、訪日客の消費が旺盛。長引く残暑で秋物衣料は伸び悩んだが、日傘やサングラスの売れ行きが良かった。
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