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ＪＲ西日本は２日、１９５人に対し、超過勤務（残業）手当約２１００万円分の未払いがあったと発表した。ＪＲ西は８月にも近畿統括本部運輸車両部の５５人に対し未払いが発覚。追加調査で今回の未払いが明らかになった。１９５人のうち大阪鉄道病院と中国統括本部の職員７人が労使協定（３６協定）に違反していた。未払い分は準備ができ次第支払うとした。