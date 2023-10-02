【ロンドン時事】週明け２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇などを受けて円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円台後半に下落した。午前９時現在は１４９円７０～８０銭と、前週末午後４時比５４銭の円安・ドル高。