男子ゴルフの最新世界ランキングが１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて３６位だった。久常涼は１０１位で変わらず。金谷拓実は１２１位、星野陸也は１２６位、中島啓太は１２８位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）