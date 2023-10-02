【シンガポール時事】シンガポール都市再開発庁（ＵＲＡ）は２日、２０２３年第３四半期（７～９月）の民間住宅価格指数（速報値）を発表した。前期から０．５％上昇し、プラスに転じた。前期は０．２％下落だった。住民の自宅用住宅需要が強かった。

販売件数は４５６９件と…