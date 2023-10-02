【シンガポール時事】２０２２年に経営破綻したシンガポールの暗号資産（仮想通貨）ヘッジファンド、スリー・アローズ・キャピタルの共同創業者、ジュー・スー容疑者（３６）が２９日午後、チャンギ空港から国外逃亡を図ろうとしたところを逮捕された。スリー・アローズ共同清算…
破綻した暗合資産ヘッジファンドの創業者逮捕 チャンギ空港…
【シンガポール時事】２０２２年に経営破綻したシンガポールの暗号資産（仮想通貨）ヘッジファンド、スリー・アローズ・キャピタルの共同創業者、ジュー・スー容疑者（３６）が２９日午後、チャンギ空港から国外逃亡を図ろうとしたところを逮捕された。スリー・アローズ共同清算…
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