２カ月連続で金利上昇 フラット３５
2023年10月02日14時27分
住宅金融支援機構は２日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の１０月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．８８～３．２７％（前月１．８０～３．３６％）、返済期間２０年以下は年１．４０～２．７９％（同１．３２～２．８８％）で、最低金利はいずれも２カ月連続で上昇した。
２カ月連続で金利上昇 フラット３５
2023年10月02日14時27分
住宅金融支援機構は２日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の１０月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．８８～３．２７％（前月１．８０～３．３６％）、返済期間２０年以下は年１．４０～２．７９％（同１．３２～２．８８％）で、最低金利はいずれも２カ月連続で上昇した。
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