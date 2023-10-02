４４８円高の３万２３０５円６６銭 ２日午前の平均株価
2023年10月02日11時44分
２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３０５円６６銭と前週末終値比４４８円０４銭高で終わった。出来高は概算で７億１００万株。
４４８円高の３万２３０５円６６銭 ２日午前の平均株価
2023年10月02日11時44分
２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３０５円６６銭と前週末終値比４４８円０４銭高で終わった。出来高は概算で７億１００万株。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
今年度後半「重要局面」 物価２％達成見極め―日銀９月会合(10/02 11:51)
４４８円高の３万２３０５円６６銭 ２日午前の平均株価(10/02 11:44)
少子化対策財源で議論開始 新たな支援金創設へ―政府(10/02 11:19)
京都ＦＧが発足 土井社長「新事業領域の拡大にスピード感」(10/02 10:40)
ＪＲ西、「維持困難」路線３３区間 前年より減少―２２年度(10/02 10:33)
製造業景況感、２期連続改善 非製造業、約３２年ぶり高水準―９月日銀短観(10/02 10:29)
円相場、１４９円５１～５３銭 ２日午前９時現在(10/02 09:06)
原油価格、高止まりの様相 １００ドル目前、日本経済に打撃(10/02 07:00)
希望胸に就職内定式 全日空は４年ぶりＣＡも(10/01 20:31)
ハウステンボス社長に高村氏 １日付、オリエンタルランド出身(10/01 19:41)
インボイス制度、今後の展望は １日導入、識者に聞く（２）(10/01 15:43)
インボイス制度、今後の展望は １日導入、識者に聞く（１）(10/01 15:39)
「第三」値上げ、ＮＨＫ値下げ 最低賃金アップ、１０月から(10/01 07:11)
中国の台湾侵攻、能力的に可能 半導体輸出管理で阻止―元官房副長官補の兼原氏(10/01 07:08)
インボイス、１日開始 小規模事業者に不安も(10/01 07:06)
第１号・芸備線が試金石 再構築協議会、活用様子見も―ＪＲ各社(10/01 07:05)
ローカル線再編、国が協議会 改正交通再生法が１日施行(10/01 00:05)
米コールハーン、日本のブランドミューズにＭＥＧＵＭＩさん(09/30 18:00)
保険金請求の３割超で不正か ビッグモーター問題で―大手損保調査(09/30 17:51)
東京ディズニー、チュロスの粉回収(09/30 16:43)
日銀総裁、赤字でも政策能力に支障なし 緩和「出口」局面(09/30 16:36)
東京株、半年で３８１６円上昇 改革への期待でバブル後高値(09/30 07:03)
牛丼並盛、２０円値上げ １０月２日から、原材料費高騰で―吉野家(09/29 21:42)
臨時国会、来月２０日召集 岸田首相、補正提出を表明―衆院解散の判断焦点(09/29 20:58)
金融庁に「事前調整」報告 企業保険カルテルの疑い―大手損保(09/29 20:31)
楽天株の評価損戻し入れ 株価回復で―日本郵政(09/29 20:06)
出光、洗車や車検特化の新店舗 給油所転換、３０年まで２５０店(09/29 19:41)
個人情報保護委へ報告提出 顧客情報の不正閲覧で―電力６社(09/29 19:38)
１等米、猛暑で格付け低下も 白濁化で、８月比率は例年並み―農水省(09/29 19:36)
グッドスピード、不適切会計か 過大請求との関連は不明(09/29 19:21)
ビジネスワイヤ
PR TIMES