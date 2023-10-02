【シンガポール時事】シンガポール政府系防衛複合企業ＳＴエンジニアリング（ＳＴエンジ）は９月２７日、傘下の商業航空宇宙部門が日本航空向けの部品メンテナンス事業を複数年請け負う契約を交わしたと発表した。
同様の契約は２０１８年６月に開始し、２３年７月に更新され…
ＳＴエンジ、日航から受注 部品メンテナンスで複数年―シン…
【シンガポール時事】シンガポール政府系防衛複合企業ＳＴエンジニアリング（ＳＴエンジ）は９月２７日、傘下の商業航空宇宙部門が日本航空向けの部品メンテナンス事業を複数年請け負う契約を交わしたと発表した。
同様の契約は２０１８年６月に開始し、２３年７月に更新され…
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