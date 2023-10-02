欧州が２大会ぶり優勝 ライダー杯ゴルフ
2023年10月02日10時37分
男子ゴルフの米国―欧州対抗戦、ライダーカップ最終日は１日、ローマのマルコ・シモーネＧ＆ＣＣ（パー７１）でシングルスのマッチプレー１２試合が行われ、欧州が５勝５敗２分けとし、第２日までのリードを守って合計１６．５―１１．５で２大会ぶりの優勝を果たした。 （時事）
欧州が２大会ぶり優勝 ライダー杯ゴルフ
2023年10月02日10時37分
男子ゴルフの米国―欧州対抗戦、ライダーカップ最終日は１日、ローマのマルコ・シモーネＧ＆ＣＣ（パー７１）でシングルスのマッチプレー１２試合が行われ、欧州が５勝５敗２分けとし、第２日までのリードを守って合計１６．５―１１．５で２大会ぶりの優勝を果たした。 （時事）
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