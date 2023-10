ドイツ・ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なスポーツ企業のプーマは、世界のアンバサダーを集めてプーマ・ファミリーの結束を表現するために、ビーニー帽キャンペーン「クラス・オブ・23」を立ち上げました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231001169880/ja/

Global sports company PUMA launches a beanies campaign, “Class of 23”, to unite ambassadors from across the globe to represent of the close-knit PUMA family. (Photo: Business Wire)