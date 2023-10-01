今季限りで引退する広島の一岡竜司投手（３２）が１日、マツダスタジアムで記者会見し、「直球が売りだったので、自分の真っすぐが投げられなくなったら終わりだなと思っていた。周りに恵まれた１２年間だった」とすがすがしい表情で語った。

会見後は阪神戦に４番手で登板。島田を外角への１４４キロ直球で見逃し三振に仕留め、リーグ３連覇の際に主に抑えを務めた中崎にボールを手渡した。「ぐっとくるものがあった。こういうことができるのは本当に一握りだと思うので、幸せ者だと思う」。試合後はチームメートに胴上げされ、ファンからも大きな拍手で見送られた。