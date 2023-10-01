【ジャカルタ＝時事】阪急阪神不動産は９月２７日、インドネシアのジャカルタ特別州西ジャカルタ市の商業施設「ネオソーホーモール」を２６日に取得したと発表した。同社が昨年９月に取得した大規模商業施設「セントラルパークモール」に隣接しており、今後は両施設の一体的な運…