バレーボール男子のパリ五輪予選東京大会第２日は１日、国立代々木競技場で行われ、世界ランキング５位の日本は、同１９位のエジプトと対戦した。

米国はフィンランドを、スロベニアはトルコをストレートで下し、ともに開幕２連勝。セルビアはチュニジアを３―０で下して１勝１敗。