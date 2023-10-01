新体操のイオン・カップ最終日は１日、東京体育館で決勝の後半２種目が行われ、個人総合で鈴木菜巴（アリシエ兵庫）が合計１２０．５００点で１０位だった。海保結愛（イオン）が１３位、岡田華英（同）が１６位。

今夏の世界選手権５冠のダリア・バルフォロメーエフ（ドイツ）が１３８．５５０点で初優勝した。

シニア２人、ジュニア１人で組むクラブ対抗はアリシエ兵庫が７位、イオンが８位。ＴＳＶシュミデン（ドイツ）が制した。