楽天が３連勝でソフトバンクと同率の２位に浮上した。島内が一回に先制中前打、二回に３点二塁打、四回は適時二塁打で計５打点。六回に岡島の犠飛などで２点を加えた。荘司は５回２失点で５勝目。オリックスは試合前半に失点を重ねた。