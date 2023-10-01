楽天が同率２位に プロ野球・オリックス―楽天
2023年10月01日18時08分
楽天が３連勝でソフトバンクと同率の２位に浮上した。島内が一回に先制中前打、二回に３点二塁打、四回は適時二塁打で計５打点。六回に岡島の犠飛などで２点を加えた。荘司は５回２失点で５勝目。オリックスは試合前半に失点を重ねた。
楽天が同率２位に プロ野球・オリックス―楽天
2023年10月01日18時08分
楽天が３連勝でソフトバンクと同率の２位に浮上した。島内が一回に先制中前打、二回に３点二塁打、四回は適時二塁打で計５打点。六回に岡島の犠飛などで２点を加えた。荘司は５回２失点で５勝目。オリックスは試合前半に失点を重ねた。
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