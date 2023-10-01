阪神が連敗を３で止めた。１―２の四回に近本の中前打で追い付き、五回に佐藤輝の３ランで勝ち越した。七回にも１点。２番手の岡留がプロ初勝利、岩崎が３５セーブ目。広島は大瀬良が試合をつくれず。九回の追い上げも及ばなかった。