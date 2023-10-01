【ハノイ時事】ベトナム政府は９月３０日、経済情勢などを話し合う定例会議を開いた。グエン・チ・ズン計画投資相は１～９月までの経済成長を踏まえた２３年全体の三つの成長シナリオを提示した。ファム・ミン・チン首相は最も高い成長シナリオの実現に向けて、関係省庁、地方当…