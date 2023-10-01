Ｆ東京が３得点の快勝。守勢から転じた前半の終盤に原川、ディエゴオリベイラがゴール。後半は守りを固めながら速攻で迫り、３３分に俵積田が個人技による得点で勝負を決めた。Ｇ大阪は、押し込んだ序盤の決定機を逃し、流れを手放した。