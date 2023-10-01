原英莉花、メジャー３勝目 日本女子オープンゴルフ
2023年10月01日16時26分
【日本女子オープンゴルフ選手権】最終日（１日、福井・芦原ＧＣ海、６５２８ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝３０００万円）
単独首位から出た原英莉花が通算１５アンダーに伸ばし、この大会３年ぶり２度目の優勝を果たした。国内ツアー勝利は２年ぶりで通算５勝目、メジャー通算３勝目。
原英莉花、メジャー３勝目 日本女子オープンゴルフ
2023年10月01日16時26分
【日本女子オープンゴルフ選手権】最終日（１日、福井・芦原ＧＣ海、６５２８ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝３０００万円）
単独首位から出た原英莉花が通算１５アンダーに伸ばし、この大会３年ぶり２度目の優勝を果たした。国内ツアー勝利は２年ぶりで通算５勝目、メジャー通算３勝目。
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