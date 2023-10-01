佐野が抹消 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年10月01日14時16分
ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が１日、出場選手登録を外れた。９月３０日のヤクルト戦で、右手首の違和感を訴えて途中交代していた。今季はここまで全１４１試合に出場し、打率２割６分４厘、１３本塁打、６５打点。
佐野が抹消 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年10月01日14時16分
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