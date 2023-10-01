▽カブス・鈴木 ブルワーズ戦に２番右翼で出場して４打数１安打、１四球。打率２割８分５厘。

▽レッドソックス・吉田 オリオールズ戦に４番指名打者で出場し５打数３安打、１打点、１三振。打率２割８分８厘。（時事）