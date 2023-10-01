首相動静（１０月１日）
2023年10月01日10時21分
午前８時４４分、宿泊先の京都市左京区のホテル「ザ・プリンス京都宝ケ池」発。同４５分、同区の国立京都国際会館着。西脇隆俊京都府知事、門川大作京都市長出迎え。「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」の小宮山宏理事長ら関係者と記念撮影。
首相動静（１０月１日）
2023年10月01日10時21分
午前８時４４分、宿泊先の京都市左京区のホテル「ザ・プリンス京都宝ケ池」発。同４５分、同区の国立京都国際会館着。西脇隆俊京都府知事、門川大作京都市長出迎え。「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」の小宮山宏理事長ら関係者と記念撮影。
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