◇力が残っていなかった

田沢廉（トヨタ自動車＝陸上） ずっと引っ張っていた分、ラストは競り合う力が残っていなかった。体が追い付かなかった。

◇アクシデントも

塩尻和也（富士通＝陸上） アクシデントも含めて、勝つというところにいけなかった。１万メートルで結果を出せなかったのは悔しい。（時事）