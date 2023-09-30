広島が競り勝った。六回２死一、二塁から会沢が先制中前打。直後に追い付かれたが、八回に末包のソロで勝ち越した。九里は７回１失点。２番手島内が３勝目、栗林が１８セーブ目。阪神は新人門別が力投したが、打線が援護できなかった。