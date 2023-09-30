広島の末包が決勝ソロ プロ野球・広島―阪神
2023年09月30日21時07分
広島が競り勝った。六回２死一、二塁から会沢が先制中前打。直後に追い付かれたが、八回に末包のソロで勝ち越した。九里は７回１失点。２番手島内が３勝目、栗林が１８セーブ目。阪神は新人門別が力投したが、打線が援護できなかった。
広島の末包が決勝ソロ プロ野球・広島―阪神
2023年09月30日21時07分
広島が競り勝った。六回２死一、二塁から会沢が先制中前打。直後に追い付かれたが、八回に末包のソロで勝ち越した。九里は７回１失点。２番手島内が３勝目、栗林が１８セーブ目。阪神は新人門別が力投したが、打線が援護できなかった。
こんな記事も
野球
プロ野球・ひとこと(09/30 23:08)
新人門別、堂々の初先発 プロ野球・阪神(09/30 23:08)
末包、チーム救う一発 プロ野球・広島(09/30 23:08)
中村晃、勝利喜ぶ プロ野球・ソフトバンク(09/30 23:03)
楽天、苦手を克服 先見据えて大きな勝利―プロ野球(09/30 23:03)
ＤｅＮＡ、２位浮上に望み 今永粘投、ソト決勝２ラン―プロ野球(09/30 22:47)
荒木、全力勝負で花道 プロ野球・ヤクルト(09/30 22:37)
佐野が途中交代 プロ野球・ＤｅＮＡ(09/30 22:32)
原監督「ふがいない」 プロ野球・巨人(09/30 22:27)
中日に希望の光 根尾、収穫の２登板―プロ野球(09/30 22:27)
ロッテ石川慎がサヨナラ打 プロ野球・ロッテ―西武(09/30 22:20)
パ・リーグチーム成績表 （３０日現在）(09/30 22:04)
パ・リーグ個人投手成績 （３０日現在）(09/30 22:04)
パ・リーグ個人打撃成績 （３０日現在）(09/30 22:02)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （３０日現在）(09/30 22:02)
楽天、勝率５割復帰 プロ野球・オリックス―楽天(09/30 21:54)
プロ野球速報 （３０日）(09/30 21:52)
プロ野球速報 （３０日）(09/30 21:52)
ソフトバンクの中村晃がサヨナラ弾 プロ野球・ソフトバンク―日本ハム(09/30 21:34)
セ・リーグ個人投手成績 （３０日現在）(09/30 21:24)
セ・リーグチーム成績表 （３０日現在）(09/30 21:24)
中日の松山がプロ初勝利 プロ野球・巨人―中日(09/30 21:22)
セ・リーグ個人打撃成績 （３０日現在）(09/30 21:22)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （３０日現在）(09/30 21:22)
ＤｅＮＡが逆転勝ち。プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ(09/30 21:22)
広島の末包が決勝ソロ プロ野球・広島―阪神(09/30 21:07)
ＤｅＮＡの今永が１０００投球回 プロ野球(09/30 20:14)
立大野球部、４年生の出場自粛 「疑い招いた責任」(09/30 19:26)
立大、４年生不在で奮闘 東京六大学野球(09/30 19:23)
１日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(09/30 17:30)