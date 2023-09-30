◇きょうもいいプレー

金谷拓実 きょうもいいプレーができた。優勝のチャンスが一番多い最終日最終組に今週も入れたので、とにかく勝ち切りたい。

◇まあまあ

星野陸也 （ノーボギーで四つ伸ばし）まあまあ。１０、１１番でバーディーチャンスを逃したが、１２番のイーグルで取り戻せた。