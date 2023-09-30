日本女子オープンゴルフ・談話
2023年09月30日18時05分
◇悪いゴルフしていない
菊地絵理香 短いパットを読み切れないのもあったけど、そんなに悪いゴルフはしていない。（最終日は）みんな大変だと思うので頑張りたい。
日本女子オープンゴルフ・談話
2023年09月30日18時05分
◇悪いゴルフしていない
菊地絵理香 短いパットを読み切れないのもあったけど、そんなに悪いゴルフはしていない。（最終日は）みんな大変だと思うので頑張りたい。
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