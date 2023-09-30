【出場選手登録】▽ヤクルト・荒木貴裕内野手▽ＤｅＮＡ・アンバギー外野手▽阪神・門別啓人投手、島本浩也投手▽中日・根尾昂投手、鵜飼航丞外野手

【同抹消】▽中日・仲地礼亜投手、福永裕基内野手（再登録は１０月１０日以降）