パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年09月30日17時14分
【出場選手登録】▽オリックス・吉田凌投手▽ソフトバンク・武田翔太投手、吉田賢吾捕手▽楽天・渡辺佳明内野手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・田中瑛斗投手、ハンソン内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・増田珠内野手▽西武・増田達至投手▽ロッテ・種市篤暉投手（再登録は１０月１０日以降）
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年09月30日17時14分
【出場選手登録】▽オリックス・吉田凌投手▽ソフトバンク・武田翔太投手、吉田賢吾捕手▽楽天・渡辺佳明内野手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・田中瑛斗投手、ハンソン内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・増田珠内野手▽西武・増田達至投手▽ロッテ・種市篤暉投手（再登録は１０月１０日以降）
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