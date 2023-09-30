１日に松田の引退セレモニー プロ野球・巨人
2023年09月30日16時08分
巨人は３０日、今季限りで現役を引退する松田宣浩内野手の引退セレモニーを、１０月１日のヤクルト戦（東京ドーム）終了後に行うと発表した。現役生活を振り返る特別映像が流れ、本人がファンにあいさつする。
１日に松田の引退セレモニー プロ野球・巨人
2023年09月30日16時08分
巨人は３０日、今季限りで現役を引退する松田宣浩内野手の引退セレモニーを、１０月１日のヤクルト戦（東京ドーム）終了後に行うと発表した。現役生活を振り返る特別映像が流れ、本人がファンにあいさつする。
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