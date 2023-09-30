男子ゴルフの米国―欧州対抗戦、ライダーカップは２９日、ローマのマルコ・シモーネＧ＆ＣＣ（パー７１）で開幕し、第１日は欧州が米国を５勝３分けでリードした。

一つのボールを２人で交互に打つフォアサム方式は、欧州が４連勝。２人１組でホールごとにスコアの良い方を採用するフォアボール方式は、欧州の１勝３分けだった。 （時事）