ＮＹ株、反落
2023年09月30日05時19分
【ニューヨーク時事】週末２９日のニューヨーク株式相場は、米政府機関の一部が閉鎖されるリスクが高まる中、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１５８．８４ドル安の３万３５０７．５０ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８．０４ポイント高の１万３２１９．３２で引けた。
ＮＹ株、反落
2023年09月30日05時19分
【ニューヨーク時事】週末２９日のニューヨーク株式相場は、米政府機関の一部が閉鎖されるリスクが高まる中、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１５８．８４ドル安の３万３５０７．５０ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８．０４ポイント高の１万３２１９．３２で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル