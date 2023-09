ドイツ・ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- スポーツ企業のプーマとその世界クラスのアンバサダーは、過去75年間のスポーツ史の最も記憶に残る瞬間を共有し、世界最速のスポーツブランドとしての同社の記念日を祝いました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230929597602/ja/

Sports company PUMA and several of its world-class ambassadors shared some of their most memorable moments of sports history of the past 75 years to celebrate the company’s anniversary as the fastest sports brand in the world. (Photo: Business Wire)