ヒューストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- SLB(NYSE:SLB)、Aker Solutions、Subsea7は、以前発表した合弁会社の設立手続きが完了したことを発表しました。OneSubseaの名前を採用する新会社は、お客様が埋蔵資産を自由に取り出し、サイクルタイムを短縮できるように支援することで、海底生産における技術革新と効率性を推進します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230929590019/ja/

OneSubsea now comprises SLB’s and Aker Solutions’ subsea businesses, which include an extensive complementary subsea production and processing technology portfolio. (Photo: Business Wire)