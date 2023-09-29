競泳の最終日は２９日、男女計７種目の決勝が行われ、男子２００メートルバタフライで本多灯（イトマン東京）が今大会２個目の金メダルを獲得した。女子４００メートルメドレーリレーは日本（高橋、青木、相馬、池本）が優勝。

女子５０メートルバタフライは池江璃花子（横浜ゴム）が銅。優勝した張雨霏（中国）は前回２０１８年ジャカルタ大会の池江に並ぶ大会６個目の金。

女子８００メートル自由形は小堀倭加（あいおいニッセイ同和損保）が銀、男子２００メートル背泳ぎの竹原秀一（東洋大）は銅。

全日程を終え、日本は過去最低の金５個。銀は１０個、銅は１５個。 （時事）