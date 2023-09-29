【ニューヨーク時事】週末２９日のニューヨーク株式相場は、８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が予想の範囲内に収まったことが好感され、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１３９．８５ドル高の３万３８０６．１９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４２．３２ポイント高の１万３３４３．６０。