まだ慣れない大舞台で金メダル。女子平均台の岡村は「力を出し切れたのがうれしかった」。つま先や手の指先まで意識の行き届いた演技で、降り技もほぼ完璧。最終演技者の東京五輪銀メダリスト、唐茜靖（中国）の得点が自身より低いのを確認すると、硬かった表情に笑みが広がった。

２月の種目別ワールドカップで優勝するなど、めきめきと頭角を現している１８歳。今大会は個人総合でも銀メダルと健闘した。「まだまだ伸びしろがある。代表選考を勝ち抜いてパリ五輪に出場したい」と力強く言った。 （時事）